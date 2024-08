Milan, Pavlovic si presenta e rivela il suo 'eroe': è un ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Sono un giocatore aggressivo. Devo ancora parlare con il mister, io sono qui per fare quello che mi chiede. Difesa a tre o quattro cambia poco per me. Sono qui per dare il 200%". Si è presentato così Strahinja Pavlovic, oggi in conferenza stampa in qualità di nuovo giocatore del Milan. Rispondendo alle domande dei cronisti presenti, il serbo ha rivelato il suo idolo motivando così anche la scelta del numero di maglia: "Ho scelto il 31 che è il numero che avevo già al Salisburgo. Poi ho saputo che qui lo aveva indossato Stam che per me è sempre stato un eroe. Molti ci paragonano, sicuramente per i capelli, ma a parte questo abbiamo entrambi grande aggressività".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE