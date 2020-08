Milan, Pioli avvisa tutti: "Obiettivi? Vogliamo tornare in Champions"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato oggi a Milan Tv sulla stagione che verrà. Dopo un girone di ritorno da assoluti protagonisti, i rossoneri hanno staccato il pass per i preliminari di Europa League. La prossima stagione, però, i meneghini vogliono fare meglio e il mister mette in chiaro quale sarà l'obiettivo principale: “E’ giusto che i tifosi ci chiedano la qualificazione alla Champions League perché il Milan da troppo tempo manca a questa competizione. Bisognerà lavorare bene e cominciare al meglio il campionato per conquistare consapevolezza e migliorare la posizione della scorsa stagione”.