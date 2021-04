Milan, Pioli: "Dalla Lazio passa il nostro futuro. Recupero Ibra? Non sicuro"

Dopo la sconfitta del Milan contro il Sassuolo il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Nelle sue parole il riferimento alla partita contro la Lazio di lunedì: "Bisogna cambiare pagina da adesso. Quella di oggi è una sconfitta dà delusione, ma questa delusione va trasformata in attenzione per preparare lo scontro diretto con la Lazio. Sappiamo che il nostro futuro, al di là del risultato di stasera, passerà attraverso gli scontri diretti che abbiamo. Siamo concentrati su quelli e quindi ripartiamo da una buonissima prestazione, ma dobbiamo rivedere alcuni episodi che non ci vedono così lucidi come una grande squadra dovrebbe essere".

BOLLETTINO - "Ibrahimovic ha avuto un affaticamento al polpaccio e in questi casi si valuta giorno dopo giorno. Non è sicuro che possa recuperare, così come per gli altri giocatori, ossia Bennacer e Theo Hernandez. Però mancano 3 o 4 giorni e spero di avere a disposizione più giocatori possibili per la prossima gara".

PRESSIONE CHAMPIONS - "La paura di non farcela a entrare in Champions League non ci appartiene, avere pressioni è un privilegio, significa aver alzato il livello. Un anno fa eravamo in lotta per l'Europa League, oggi siamo in lotta per la Champions e se alla fine non ci riusciremo a qualificarci non usciremo completamente soddisfatti da questa stagione".