Milan, Pioli: "Su qualificazione pesa il rigore dell'andata. Ora l'Europa in campionato"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, dopo lo 0-0 contro la Juventus che elimina i rossoneri dalla Coppa Italia: "Mi spiace dirlo ma nel doppio turno sul punteggio pesa il rigore dell'andata. All'inizio abbiamo subito la pressione della Juventus e abbiamo commesso un'ingenuità che ci ha fatto rimanere in inferiorità numerica. Poi abbiamo fatto una grande partita difensiva, nel secondo tempo ci sono state anche un paio di occasioni che potevano essere sfruttate meglio. I risultati sono chiari, sono stati due pareggi. La differenza è stata sottile, non ho visto differenza con i nostri avversari. Ora dobbiamo ripartire bene in campionato e conquistare tramite quella squadra l'Europa. Dobbiamo avere più continuità di rendimento, essere più concreti e determinati. Abbiamo qualità per fare bene, ma ci confronteremo con avversari forti e ci dovremo mettere tanto del nostro".