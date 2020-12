Milan, Pioli: sulle assenze a centrocampo: "Faremo di necessità virtù"

Il Milan si prepara all'ultima gara del 2020 in cui affronterà la Lazio a San Siro. Pioli sfiderà il suo passato ma dovrà fare i conti con le tante assenze nelle fila dei suoi. Il tecnico rossonero dovrà rinunciare a Ibrahimovic, Kjaer, Gabbia, Bennacer e probabilmente Tonali per infortunio, mentre ieri pomeriggio ha perso anche Kessiè per squalifica. Lo stesso Pioli è intervenuto ai microfoni del Milan Tv per parlare dell'emergenza specialmente a centrocampo: "Mi piacerebbe avere più scelte ma faremo di necessità virtù. La squadra è stata brava sempre a reagire e a dimostrare la propria forza. Tutti quelli che sono entrati hanno fatto bene. Dobbiamo stringere i denti"