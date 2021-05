Milan, Pioli: "Torino? Dobbiamo fare come abbiamo fatto dopo la Lazio"

Tre partite alla fine del campionato e tre posti Champions sono ancora da assegnare. Il Milan, fermo al secondo posto con l'Atalanta, è sicuramente una delle squadre che ambisce alla qualificazione. Dopo la convincente vittoria sul campo della Juventus, i rossoneri dovranno superare l'ostacolo Torino. Di seguito le parole di Pioli in conferenza stampa prima del match con i granata: "Come gestiremo l'adrenalina? Una delle nostre qualità sia l'equilibrio, cosi come non ci siamo demoralizzati dopo la Lazio, così non ci facciamo distrarre dalla vittoria con la Juve. Siamo concentrati, è una gara importantissima, c'è bisogno di fare ancora dei punti. Obiettivo chiaro? Non abbiamo ancora fatto niente. Possiamo esultare solamente quando raggiungeremo l'obiettivo Champions. Mentalmente dobbiamo essere forti, stare dentro le difficoltà delle partite e superarle, come accaduto con la Juve".