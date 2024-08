Milan, prima il Parma e poi la Lazio: Fonseca fa il punto sugli infortunati

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan affronterà domani il Parma alle 10:30, poi settimana prossima la trasferta all'Olimpico contro la Lazio. In conferenza stampa, alla vigilia della sfida con i crociati, ha fatto il punto sull'infermeria soffermandosi in particolare sulle condizioni di Alvaro Morata che, nel match col Torino, ha riportato lesione di basso grado del muscolo retto femorale sinistro. Queste le parole del portoghese: "Il suo rientro dipenderà dall'evoluzione. È un piccolo problema, non grande. Prima della partita aveva sentito qualcosa, ma avevamo fatto esami e non c'era niente. Avevo il dubbio se farlo giocare dall'inizio o no, non ho voluto rischiare e ho utilizzato precauzioni. Lui voleva giocare, ma insieme allo staff abbiamo capito che sarebbe stato rischioso. Lui ci ha detto che stava bene. E' un problema quando i giocatori arrivano tardi e noi abbiamo necessità di farli giocare, ma credo che abbiamo gestito bene la situazione".

"Come stanno Reijnders, Theo, Emerson e Fofana? Sono ad un livello diverso. Reijnders e Theo sono prossimi alla migliore condizione fisica, Emerson e Fofana sono arrivati dopo. Fofana si è allenato da solo per tanti giorni. Hanno bisogno di più tempo".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE