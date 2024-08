Milan, Pulisic ci sarà con la Lazio: le condizioni contro il Torino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Notizia positiva per Paulo Fonseca. Dopo aver saltato il Trofeo Berlusconi, Pulisic quest’oggi si è allenato a parte ma ci sarà per Milan-Torino, gara in programma sabato sera alle ore 20.45 a San Siro. Dalla gara amichevole contro il Monza, Fonseca ha ottenuto risposte positive da parte della sua squadra, così come avvenuto durante tutta questa prestazione.

Ricordiamo che il colpo alla caviglia subito in allenamento nei giorni scorsi non ha permesso a Pulisic di prendere parte al Trofeo Berluscni contro il Monza. Così, l’americano, in via precauzionale, si è allenato a parte anche questa mattina a Milanello, ma da domani sarà regolarmente in gruppo e come sottolinea Pazzi di Fanta, dovrebbe recuperare per la prima di campionato, dunque con la Lazio ci sarà (gara in programma 31 agosto).