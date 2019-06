Milan, si va verso l'accordo con l'Uefa: rossoneri fuori dall'Europa League?

Rinunciare all'Europa League per ricevere in cambio tempo. Più tempo per chiudere in pareggio di bilancio (al momento deve essere raggiunto entro il 2021) e saldare i conti con l'Uefa che, ormai da un paio d'anni, aleggia sul Milan come una minaccia di ridimensionamento incombente. Per ora la camera giudicante dell'Uefa ha sospeso il proprio giudizio sul club rossonero, reo di aver sforato le norme sul Fair Play Finanziario nel triennio 2015-18, per attendere la decisione del Tas sulle violazioni del triennio precedente (2014-17). Praticamente il Milan viene tenuto sotto controllo triennio per triennio (ora verrà messo sotto esame il triennio 2016-19) rischiando di essere punito più volte per aver chiuso in rosso gli stessi esercizi. Questa pioggia di sanzioni che potrebbe incombere sui rossoneri, li starebbe spingendo a trovare un accordo con l'Uefa che, appunto, prevede la non partecipazione alla prossima Europa League a favore del Torino (la Roma andrebbe direttamente ai gironi). Solo così il Milan potrà pensare di imbastire un percorso di rientro nei parametri del FFP. Dal canto suo l'Uefa appare favorevole alla proposta, dunque l'accordo dovrebbe chiudersi in tempi brevi.

UFFICIALE: PERUZZI-LAZIO FINO AL 2022

LAZIO, NOME NUOVO PER L'ATTACCO

TORNA ALLA HOMEPAGE