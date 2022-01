Milan, tre nuovi calciatori positivi al covid: il comunicato

Con un comunicato ufficiale, il Milan ha annunciato tre positività nel gruppo squadra acccertate grazie ai controlli. Questo quanto scritto sul sito della società rossonera: "AC Milan comunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultati positivi al Covid-19. I giocatori stanno bene e seguiranno il periodo di quarantena secondo le disposizioni ricevute dalle autorità sanitarie. Tutta la squadra nella giornata di domani verrà sottoposta a tamponi secondo disposizioni di Ats". La gara contro la Roma, prevista per domani alle 18:30, per ora resta in programma.