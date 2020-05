Milano, il sindaco Sala: "Vietato vendere bevande da asporto dopo le 19"

A Milano sarà vietato vendere le bevande da asporto dopo le 19. Al termine dell'incontro con il prefetto Renato Saccone è lo stesso sindaco Beppe Sala ad annunciarlo: "Si potà stare seduti ai tavolini, ma i locali non potranno vendere per l'asporto e il divieto vale anche per i negozietti di prossimità per evitare che uno prenda la birra e la consumi in strada".

OK DEGLI ESERCENTI - Il presidente milanese di Epam, l'associazione dei pubblici esercizi di Confcommercio, ha commentato l'annuncio del sindaco: "Il provvedimento, se è nella forma che ho sentito dal sindaco, cioè vietare l'asporto di bevande alcoliche dopo le 19 e il bivacco fuori dai pubblici esercizi, mi sembra equilibrato rispetto ai rischi. Lo accettiamo, speriamo passi alla svelta questa emergenza".