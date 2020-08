Milinkovic-Savic, anche la Federazione serba celebra i suoi 5 anni di Lazio - VD

Le gesta di Milinkovic-Savic non sono passate inosservate neanche in patria. La Federazione calcistica della Serbia infatti ha ripreso il video postato dalla Lazio due giorni fa per celebrare i suoi 5 anni in biancoceleste, pubblicandolo sul proprio profilo Twitter. Con la sua Nazionale il "Sergente" ha collezionato 14 presenze, di cui 3 da titolare nell'ultimo mondiale del 2018, e dimostra di avere grandi estimatori tra i suoi connazionali.