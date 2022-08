Milinkovic-Savic, Inter vittima preferita: tutti i gol realizzati con la Lazio

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Uno degli spunti più rilevanti di Lazio-Inter è la vena realizzativa di Milinkovic-Savic contro i nerazzurri. Nel corso della sua lunga militanza in biancoceleste il centrocampista serbo ha castigato in diverse occasioni la compagine milanese, che di fatto è la sua vittima preferita in Serie A. Ben cinque reti all'attivo. Contro nessun'altra squadra è riuscito a fare meglio visto che con Atalanta e Sampdoria si è fermato a quattro in tutte le competizioni. La prima marcatura all'Inter risale al marzo 2019 quando con un colpo di testa del Sergente la Lazio espugnò San Siro. Di gran lunga più pesante il sigillo allo Stadio Olimpico nel match scudetto del febbraio 2020. Nella stagione seguente è andato a segno sia all'andata che al ritorno (la Lega attribuito a lui la rete sul tiro deviato da Escalante). L'ultimo graffio è quello del 3-1 nella sfida dell'Olimpico dell'ottobre 2021. Insomma, Simone Inzaghi è avvisato, il numero 21 laziale è piuttosto ispirato al cospetto del Biscione.