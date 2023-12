Miroslav Mihajlovic: "È stato un anno duro senza papà. I miei fratelli saranno all'Olimpico..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Miroslav Mihajlovic è uno dei figli di Sinisa, scomparso quasi un anno fa. Ora lui fa l'allenatore, per seguire il suo sogno e per sentire il padre vicino: "È stato un anno difficile, ma andare al campo mi ha aiutato molto". Oggi, all'età di 23 anni, allena i ragazzini dell'Urbetevere, a Roma, e ne ha parlato ai taccuini de La Nazione: "Papà mi ha insegnato a seguire le mie passioni. Amo questo lavoro". Ha poi detto che ha provato anche a fare il calciatore, ma nelle giovanili della Sampdoria ha capito che non faceva per lui. Secondo il suo pensiero, il cognome 'Mihajlovic' pesava troppo in quel contesto.

Ha ricordato poi i tempi con il padre, che gli ha lasciato il suo coraggio e i suoi valori. Tante volte lui, insieme al resto della sua famiglia, gli hanno detto di smettere di allenare durante il periodo della leucemia. Sinisa, però, era impossibile da convincere. Una volta deceduto, poi, Miroslav dice che in tantissimi gli sono stati vicino, soprattutto Stankovic, che è come uno zio, e Ibrahimovic. Sinisa era un padre buonissimo, afferma, con una scorza esterna che si era dovuto creare con il tempo per andare avanti. Poi prosegue con il racconto e il ricordo parlando della leucemia del padre, che una volta scoperta è stata una botta pesante da elaborare. In particolare la seconda volta, quella a settembre 2022, è stata ancora più difficile.

Dopo l'esonero dal Bologna, che Mihajlovic l'ha vissuto malissimo: "Per lui stare in campo era tutto, ma sono stati bravissimi e li ringrazio". Infine, Miro ha parlato del calcio attuale: tifa per i rossoblù, come per la Lazio. È contento che Thiago Motta li sta portando in zona Champions, sta facendo un grande lavoro. Per chiudere, ha rivelato che la madre Arianna domenica sarà al Dall'Ara per la partita contro la Roma, mentre i suoi fratelli saranno all'Olimpico per Lazio - Inter. Lui, Miroslav, sarà in campo con l'Under 15 dell'Urbetevere: "Devo esserci, è il mio lavoro: così avrebbe voluto mio padre".