Mirra: "Gli esterni della Lazio in grazia di Dio. Anderson? A volte basta poco per esplodere..."

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l'ex calciatore e allenatore biancoceleste Vincenzo Mirra ha analizzato il successo di ieri contro la Lokomotiv Mosca: "Si è incominciato a intravedere anche qualcosa di diverso rispetto alle ultime partite. Già la vittoria aiuta, figuriamoci un successo in un derby quanto entusiasmo può dare. La cosa negativa è che la Lazio doveva chiudere la gara in maniera diversa, fare qualche gol in più. Magari rimetti in discussione il risultato, con dello spreco di energie superiori quando hai una gara tra due giorni. Per il resto tutto bene, è stata una partita sicuramente positiva".

IL GIOCO - "La Lazio ha fatto bene a palleggiare velocemente portando gli avversari da una parte ed attaccarli su quella opposta. Quanto hai due giocatori come Anderson e Pedro in queste condizioni, ti viene tutto più facile. Ho visto fargli fare delle cose incredibili! Al 70’ ha rincorso un avversario al limite dell’area di rigore della Lazio e poi è ripartito. Questo per dire che quando il risultato viene, la situazione psico-fisica ne giova, la stanchezza la senti meno, è tutto più facile. Questi due esterni sono in grazia di Dio".

FELIPE ANDERSON - "Delle volte basta poco per esplodere. Lui in questo momento è in una condizione importante perché sente la fiducia di tutti. Quanto hai la fiducia di chi ti sta vicino, senti di poter anche sbagliare senza che nessuno i debba per forza rimproverare. Ti riescono dei colpi incredibili".

