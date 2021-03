Mix tra centrocampo di Lazio e Inter: la scelta di Trevisani

Nella trasmissione 23 di Sky Sport si mettono a confronto i reparti di centrocampo delle big di Serie A. Al giornalista Riccardo Trevisani viene prima chiesto se quello della Lazio sia il più forte d'Italia, poi di fare un mix tra i titolari biancocelesti e quelli dell'Inter: "La scelta del miglior centrocampo dipende sempre da come lo fai. Per esempio il centrocampo del Milan è a 2, Kessié e Bennacer quest'anno hanno giocato una stagione straordinaria. Se devo fare un mix tra il centrocampo dell'Inter e della Lazio faccio fare a Barella il centrale e mi prendo Milinkovic e Luis Alberto come mezzali".

Lazio, la sosta non aiuta: il rinnovo di Inzaghi resta congelato

Lazio, prossimi giorni decisivi per le battaglie legali: le date delle udienze

TORNA ALLA HOME PAGE