MIXED - Lazio, Gila: "Vogliamo vincerle tutte, è il nostro DNA. E con la Fiorentina..." - VIDEO

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio batte la Real Sociedad e blinda il primo posto in Europa League. Al termine della gara, in zona mista, Mario Gila, autore del primo gol, ha commentato così la prestazione della squadra e l'emozione della rete. Le parole del difensore biancoceleste: “Siamo molto contenti per la vittoria di oggi, sapevamo fosse importante e che avremmo affrontato una squadra difficile quindi abbiamo una bella prestazione, siamo riusciti a portare a casa i tre punti e sono contento. Se è una Lazio Europea? Si, con tantissime ambizioni. Abbiamo voglia di andare avanti, siamo giovani e vogliamo fare tante cose quindi siamo contenti per questa partita e per la prestazione. Dobbiamo proseguire così. Gol? Sono molto contento”.

“Abbiamo dominato, ma è vero che loro si chiudono e lasciano poco spazio. Dovevamo incidere un po’ di più e essere più cattivi, ma siamo contenti. Sappiamo che è difficile giocare quando una squadra si chiude, quindi siamo contenti così”.

“Domenica? Vincere con la Fiorentina è importante, ci darà continuità in Serie A. Oggi era importante vincere per mantenere la positività. Lavoriamo bene, sappiamo che dobbiamo fare una partita importante. Siamo giovanI e non abbiamo stanchezza. Ma voglia di fare di vincere”.

“Siamo primi in Europa e qualcosa di importante possiamo fare, ma dobbiamo mantenere la calma. Siamo primi, bisogna essere positivi per proseguire al meglio. Bisogna andare con la consapevolezza perché non si può sbagliare, anche se siamo qualificati dobbiamo andare al 100%. Vogliamo vincere tutte le partite e andare a Braga per prendere i tre punti, anche se non ci servono questo è il nostro DNA”.

