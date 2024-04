MIXED ZONE - Lazio, Rovella: "Ho sofferto tanto ma ora sono felice. Tudor..."

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della gara contro la Salernitana, il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista. Queste le sue parole: "Ho sofferto tanto per non aver giocato. Sono contento di essere rientrato in campo all'Olimpico davanti ai nostri tifosi. Non vedevo l'ora, già ieri sera non ho dormito. È giusto che i tifosi esprimano il loro disprezzo, noi dobbiamo stare zitti, correre, vincere e cercare di fargli cambiare idea per portarli dalla nostra parte. Oggi è soltanto l'inizio da qui alla fine per cercare di arrivare più in altro possibile a fine campionato".

"Luis Alberto? Sono cose tra lui e la società, io quando gioco con lui sono felice perché è fortissimo. Io l'ho visto bene in settimana, le altre cose non posso saperle. Tudor e Sarri sono due grandissimi allenatori, ora giochiamo in un modo diverso ma c'è più possibilità di inserirsi in avanti e questo mi può aiutare. L'unico obiettivo che ci siamo dati da qui alla fine è vincere tutte le partite. Poi al termine della stagione vedremo dove siamo arrivati. Non vediamo l'ora anche che arrivi la Juventus qui in casa perché in Coppa Italia abbiamo una rimonta da fare. Io gioco dove mi dice il mister e per la mia squadra, cerco di fare il massimo che posso fare".