Monchi, frecciata alla Roma? L'ex ds: "Non era facile portare giocatori"

Monchi, ex direttore sportivo della Roma e attualmente all'Aston Villa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport e, tra i vari temi trattati, è tornato anche a parlare delle difficoltà incontrate nella sua esperienza giallorossa. Ecco le sue parole: "Portare i giocatori alla Roma non era facile, è un club grandissimo e che ha tanta pressione. L'Aston Villa sta diventando lo stesso perché stiamo crescendo tanto. Alla Roma non era semplice perché è una squadra dove devi arrivare a guadagnare sempre".

