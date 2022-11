Mondiale Qatar | Il Brasile vola con Richarlison, Serbia ko: Milinkovic cala col tempo

Troppo Brasile per questa Serbia. Prova di forza dei verdeoro che escono allo scoperto nella ripresa e mettono sotto la nazionale dell'est Europa. La decide nel secondo tempo una doppietta di uno scatenato Richarlison. Prima un tap-in semplice semplice, poi una mezza rovesciata di rara bellezza dell'attaccante del Tottenham consegnano al ct Tite i primi tre punti nella competizione. La Serbia tiene bene il campo nella prima frazione, poi perde campo e abbassa il proprio baricentro lasciando spazio alla qualità devastante dei fantasisti sudamericani. Brasile al comando con 3 punti insieme alla Svizzera. Ferme a 0 Serbia e Camerun.

LA PRESTAZIONE DI MILINKOVIC - Prova non esaltante del centrocampista della Lazio che fa quel che può. Nel primo tempo aiuta tanto la squadra a legare il gioco galleggiando tra la linea mediana e l'attacco. Tanti duelli fisici e tanti scontri nel gioco aereo, la soeicialita della casa, dai quali spesso esce vincitore. Nella ripresa il Sergente cala gradualmente così come tutta la sua nazionale. Col passare dei minuti la Serbia esce dal campo, anche perché i cambi di Stojkovic non danno il contributo sperato. Il 20 serbo tocca sempre meno palloni e fa fatica ad entrare nel vivo, il Brasile prende in mano il pallino del gioco e vince con merito.