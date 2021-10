Mondiali 2022, i convocati saranno a disposizione solo sette giorni prima: la situazione

I calciatori convocati per i prossimi Mondiali del 2022 in Qatar saranno a disposizione dei propri commissari tecnici solo una settimana prima dell'inizio della tanto attesa competizione. Questo quanto emerge da una circolare UEFA, visionata dal quotidiano francese L’Équipe, che sottolinea come i giocatori potranno iniziare la preparazione prima del grande evento solo sette giorni prima dal suo inizio. I protagonisti si ritroveranno insieme a partire dal 14 novembre 2022, mentre l'inizio della manifestazione è datato 21 novembre. Questo perché fino a quel momento i calciatori saranno impegnati con le proprie squadre di club e avranno pochissimo tempo a disposizione per preparare il campionato mondiale che si terrà nella stagione invernale.