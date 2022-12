Mondiali 2022 | Impallomeni: "Un plauso speciale va a Scaloni..."

TUTTOmercatoWEB.com

Quella tra Argentina e Francia è stata una finale che ricorderemo per moltissimo tempo. Una vera e propria lotta che ha messo in risalto, se ancora ce ne fosse stato bisogno, due talenti come Messi e Mbappè. Proprio sul Mondiale ha detto la sua anche Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio: Un duello entusiasmante tra Messi e Mbappé, con il francese che erediterà molto dall'uscita di Messi e di Cristiano Ronaldo. Ieri è stato monumentale. E' stata una finale che ricorderemo a lungo in un Mondiale controverso. Non mi aspettavo granchè se non la concretezza della proposta di gioco. Devo fare un plauso a Scaloni. Si dice che il carattere di una squadra esprime quello dell'allenatore e anche stavolta è vero. E' stata un'Argentina fisica, ordinata, nel segno del suo ct che ha fatto breccia nel gruppo. Non ha sbagliato un colpo in finale".