Mondiali Francia | Koundé sanzionato? Il difensore è sceso in campo...

© foto di Federico Titone

Tutto fermo per 30 secondi nell'ottavo di finale che si sta svolgendo tra Francia e Polonia. Poco prima della fine del primo tempo infatti il direttore di gara ha fermato il gioco, il motivo? Koundé è sceso in campo con due catenine al collo che un componente dello staff dei transalpini ha dovuto togliergli per permettere la ripresa del gioco. Indossare collane è infatti proibito del regolamento, da capire se il calciatore sarà sanzionato per il fatto.