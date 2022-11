Mondiali, l'Uruguay è in Qatar. Vecino sui social con due ex Lazio! - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Domani partiranno ufficialmente i Mondiali con la gara inaugurale. Le varie nazionali stanno arrivando proprio in queste ore in Qatar, pronte a darsi battaglia per la conquista della Coppa del Mondo. Tra le partecipanti, anche l'Uruguay di Matias Vecino. Il biancoceleste ha condiviso su Instagram lo scatto dell'arrivo a Doha: insieme a lui, oltre a Godin e Gimenez, due ex Lazio. Si tratta del portiere Muslera e di Caceres.

