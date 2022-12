Mondiali Qatar | Argentina - Francia, scelto l'arbitro della finale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La finale del Mondiale di Qatar 2022 si avvicina e nella serata di giovedì la Fifa ha comunicato la designazione. Sarà il polacco Szymon Marciniak ad arbitrare la partita tra Argentina e Francia: non è una novità che un arbitro Uefa venga scelto per arbitrare una finale tra una Nazione europea e una sudamericana, essendo già capitato nel 2002 e nel 2014 con Pierluigi Collina e Nicola Rizzoli. Marciniak nel torneo in corso ha arbitrato due partite: Francia - Danimarca nella fase a gironi (2-1) e Argentina - Australia negli ottavi (2-1). Il fischietto polacco quindi ha già incontrato la strada delle due finaliste. Gli assistenti saranno i polacchi Sokolnicki e Listkiewicz, Kwiatkowski sarà al Var, il quarto uomo sarà lo statunitense Elfath.