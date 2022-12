Mondiali Qatar | Brasile, il tabù Europa prosegue: va avanti dal 2002

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Germania - Brasile del 30 giugno 2002. Quel giorno la nazionale verdeoro vinse il quinto Mondiale della sua storia e vide iniziare un tabù incredibile: è quella infatti l'ultima vittoria contro una squadra europea nella fase finale di un torneo iridato. Dall'edizione successiva la Seleção per quattro volte è stata eliminata ai quarti e una in semifinale e in ogni occasione è stata una squadra del vecchio continente a sbatterla fuori: la Francia a Germania 2006, l'Olanda a Sudafrica 2010, il Belgio a Russia 2018 e la Croazia a Qatar 2022. Le vittorie del Brasile sono arrivate contro Ghana, Cile due volte, Colombia, Messico e Corea del Sud.