Mondiali Qatar | Caso fascia arcobaleno: Van Dijk risponde alle accuse

Non si placano le polemiche sulla fascia arcobaleno che, alcuni capitani, hanno deciso di indossare durante il Mondiale in Qatar, con lo scopo di lanciare un messaggio contro la discriminazione. Tra le nazionali che, invece, hanno deciso di non aderire a questa protesta, dopo le minacce di sanzione della Fifa, c'è anche l'Olanda. Attaccata duramente dai propri tifosi, ma non solo, Van Dijk, capitano degli Oranje, ha deciso di replicare alle accuse, intervenendo ai microfoni di Nos:

"Gioco in una posizione nella quale un cartellino giallo non ti aiuta. Sono un calciatore e voglio giocare questo tipo di competizioni. Ci sono persone che dicono che non abbiamo spina dorsale, ma non funziona così: noi vogliamo solo giocare a calcio. A me sarebbe piaciuto portare quella fascia, ma non a costo di un cartellino giallo"