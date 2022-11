Mondiali Qatar | Gruppo G, la Serbia di Milinkovic si qualifica se...

Dopo la seconda giornata del Gruppo G si fa in salita la strada per la selezione del centrocampista della Lazio che passerebbe agli ottavi se...

La Serbia di Milinkovic Savic non è andata oltre il 3-3 con il Camerun. Un match che si era messo in discesa per la nazionale di Stojkovic che non ha saputo gestire il 3-1 subendo la rimonta africana. Il pareggio rende complicato l'accesso agli ottavi di finale per le Aquile Bianche che però restano ancora in corsa. Il Brasile con il successo di misura sulla Svizzera ha staccato il pass per gli ottavi, ma non ha ancora la certezza del primo posto lasciando però tutto aperto per l'altra selezione che passerà il turno. La Selecao ha sei punti all'attivo, i rossocrociati 3, mentre Serbia e Camerun uno. Nell'ultima giornata il Brasile affronta il Camerun, mentre la Serbia se la vedrà con la Svizzera. La nazionale di Milinkovic deve battere gli elvetici e sperare che il Camerun non batta i verdeoro. L'ideale per Tadic e compagni sarebbe vincere con più di un gol di scarto. In caso di arrivo a pari punti, infatti, i parametri presi in considerazione sono (in ordine) la differenza reti generale, le reti segnate nel girone, punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, reti negli scontri diretti, cartellini e sorteggio. La Serbia è a -2, mentre il Camerun è a -1 quindi anche vincere all'ultimo turno potrebbe non bastare al Sergente per essere tra le migliori sedici. Destini incrociati in un girone tutto da scrivere. Sono pochi i calcoli da fare, però, perché Sergej e compagni devono vincere se vogliono proseguire la loro avventura in Qatar e magari sperare che il Brasile si riveli un prezioso alleato.

CLASSIFICA

Brasile 6 (differenza reti +3)

Svizzera 4 (0)

Camerun 1 (-1)

Serbia 1 (-2)

ULTIMA GIORNATA

Serbia - Svizzera

Brasile - Camerun