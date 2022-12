Mondiali Qatar | Milinkovic e Vecino si giocano tutto: probabili formazioni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Mondiale di Qatar 2022 cala il sipario sui gironi e nell'ultima giornata di partite sono attese le ultime due qualificate, visto che Brasile e Portogallo hanno già staccato il pass per gli ottavi. Sia per la Serbia di Sergej Milinkovic-Savic che per l'Uruguay di Matias Vecino le rispettive partite saranno decisive: i balcanici sfidano la Svizzera, mentre i sudamericani hanno di fronte il Ghana. In tutte e due le situazioni una vittoria non darebbe il matematico passaggio del turno, ma un occhi va tenuto anche su Camerun - Brasile per il Sergente e su Corea del Sud - Portogallo per l'uruguaiano. Di seguito le probabili formazioni.

Corea del Sud - Portogallo

Corea del Sud (4-2-3-1) - Kim Seung-Gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kwon Kyung-Won, Kim Jin-Su; Hwang In-Beom, Son Jun-Ho; Lee Jae-Sung, Jeong Woo-Yeong, Son Heung-Min; Cho Gue-Sung. CT: Paulo Bento.

Portogallo (4-3-3) - Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Antonio Silva, Guerreiro; Bernardo Silva, William Carvalho, Palhinha; Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. CT: Fernando Santos.

Ghana - Uruguay

Ghana (4-2-3-1) - Ati Zigi; Lamptey, Salisu, Amartey, Mensah; Partey, Samed; Kudus, A. Ayew, J. Ayew; I. Williams. CT: Otto Addo.

Uruguay (4-3-3) - Rochet; Varela, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Vecino, Bentancur; De Arrascaeta, Suarez, Nuñez. CT: Diego Alonso.

Serbia - Svizzera

Serbia (3-4-2-1) - V. Milinkovic-Savic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, Maksimovic, Kostic; S. Milinkovic-Savic, Tadic; A. Mitrovic. CT: Dragan Stojkovic.

Svizzera (4-2-3-1) - Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. CT: Murat Yakin.

Camerun - Brasile

Camerun (4-3-3) - Epassy; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Hongla, Kunde, Anguissa; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi. CT: Rigobert Song.

Brasile (4-2-3-1) - Ederson; Dani Alves, Eder Militao, Bremer, Alex Telles; Fabinho, Fred; Rodrygo, Antony, Martinelli; Gabriel Jesus. CT: Tite.

Pubblicato il 01-12