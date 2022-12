Mondiali Qatar, Vecino e Milinkovic si giocano gli ottavi. E la Lazio...

I due centrocampisti biancocelesti sono impegnati nel match decisivo per proseguire l'avventura in Qatar, ma se dovessero...

Matias Vecino e Sergej Milinkovic Savic si giocano gli ottavi di finale nel Mondiale in Qatar. L'Uruguay e la Serbia sfidano rispettivamente il Ghana e la Svizzera e devono vincere per continuare a sperare. Qualora dovessero passare il turno la loro avventura proseguirebbe e Maurizio Sarri dovrebbe aspettare per riabbracciarli. Diverso il discorso in caso di eliminazione perché, qualora non dovessero passare il turno, i due avrebbero qualche giorno di ferie per tornare a disposizione del tecnico a metà dicembre. Se da una parte il mister spera di averli a disposizione il prima possibile, dall'altra sarebbe complicato far smaltire a entrambi la delusione post competizione. Non solo perché per il Sergente la Coppa del Mondo è una vetrina importante dal punto di vista internazionale e, vista la sua situazione contrattuale (scadenza 2024), mettersi in mostra potrebbe essere un prezioso alleato dei biancocelesti.