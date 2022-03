Mondiali senza Italia, Jorginho: "Dispiacere enorme, impariamo dagli errori"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La mancata qualificazione a Qatar 2022 ha lasciato l'amaro in bocca a tutti: calciatori, tifosi, staff e addetti ai lavori. Per la seconda volta consecutiva, dopo il 2018, l'Italia non parteciperà ai Mondiali. Decisiva la beffarda sconfitta del Barbera contro la Macedonia del Nord. Jorginho, uno dei leader della squadra di Mancini che ha fallito due rigori decisivi contro la Svizzera nel girone di qualificazione, ha provato a spiegare il momento degli Azzurri con un post su Instagram. Queste le parole del centrocampista del Chelsea: "Nel calcio, come nella vita, si può vincere e si può perdere. Ci sono sconfitte che però fanno più male e lasciano il segno...e credetemi il dispiacere mio è più grande di quanto voi possiate mai immaginare. Ma il calcio non é solo uno sport, é una scuola di incredibili valori: insegna a non mollare, a imparare dagli errori, a restare uniti nei momenti duri. Indossare questa maglia per me è un sogno e resta un grande onore. Si impara e ci si rialza. Andiamo avanti! FORZA AZZURRI, FORZA ITALIA".