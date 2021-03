Monza, Brocchi sprofonda e adesso rischia: Andreazzoli e Donadoni in pole

Tonfo interno del Monza che cade 4-1 sotto i colpi del Venezia. Una sconfitta pesante per i lombardi che perdono punti importantissimi nelle zone alte della classifica di Serie B. Adesso gli uomini di Brocchi sono a -9 dall'Empoli capolista e a -2 dal Lecce secondo. La panchina dell'ex centrocampista di Lazio e Milan non è più così sicura. Come riporta Tuttomercatoweb.com, Brocchi è a rischio esonero e Berlusconi, che punta alla promozione diretta, avrebbe già scelto due possibili sostituti. Si tratta di Aurelio Andreazzoli e Roberto Donadoni.