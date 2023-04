Monza-Lazio, biancocelesti arrivati in Lombardia: ecco dove sono atterrati - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Meno di 24 ore al fischio d'inizio di Monza-Lazio, ventottesima giornata di Serie A. Il giorno prima del match, i biancocelesti sono arrivati in Lombardia pronti per affrontare la squadra di Palladino. L'obiettivo è difendere il secondo posto e continuare la corsa Champions. Immobile e compagni non sono atterrati a Monza, dove si disputerà la partita. La città, infatti, non ha l'aereoporto. La banda di Sarri è atterrata a Bergamo e arriverà in queste ore a Monza con il pullman.