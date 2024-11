Monza, Nesta: "Questa Lazio è forte. Rottura? Non ho mai fatto cinema!"

TUTTOmercatoWEB.com

Il Monza viene beffato in casa e continua la sua striscia negativa in casa, maturando un'altra sconfitta, questa sera contro la Lazio. Decisivo il gol di Mattia Zaccagni ai danni di Turati. Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa il tecnico Alessandro Nesta: “Djuric ha fatto 4 gol, inizio anno facevamo un gol e mezzo, le partite sono tutte simili, quando capita più volte però ci deve essere un motivo, non credo nella sfortuna. L’allenatore deve cercare il motivo, ora c’è la sosta. La Lazio è forte e non porti a casa niente. Per me sono giocatori responsabili i miei ragazzi, dobbiamo capire come giocare partite brutte.

Le occasioni gol ne abbiamo avute in parità, dopo ci siamo sbilanciati e abbiamo portati tanta gente per avanti per pareggiarla. Credo che dobbiamo andare in vantaggio, la Lazio è forte, è prima? Addirittura, ci sarà un motivo, hanno spirito, con loro le partite non finiscono mai, mi ha fatto una buonissima impressione. Dopo il gol ci siamo persi, il cambio ci ha dato ordine e nuove soluzioni, ci pensiamo ora.

Ha caratteristiche la Lazio per lottare in zona Champions? Le sue parole d’amore per la Lazio? Sogna? Io sono fatto a modo mio, si è rotta la storia perché ognuno ha un proprio carattere io ho un modo di essere, se si è una brava persona a volte… all’epoca qualcuno sia spettava che si facesse cose strane sono equilibrato, non ho voglia di impressionare nessuno, io cinema non li ho mai fatti e mai li farò. Ho portato a Lazio – Cagliari mio figlio, può arrivare su ma c’è tanta gente sopra.

Se farò diventare mio figlio laziale? Ci stiamo lavorando su quello, piano piano è cresciuto in America. Bisogna capire se abbiamo preso il gol per il modulo o per altro. La Lazio è un po’ calata, abbiamo fatto girar palla veloce, primo tempo un po’ timidi… nel primo tempo l’abbiamo gestita lenta.

E’ mancato l’uno contro uno? Ci sono partite più complicate e più facili, altre volte abbiamo fatto meglio con giocatori. Se fossimo andati in vantaggio la partita si sarebbe spostata su binari diversi. Bisogna migliorare nel tiro sicuramente".