Monza, quanti ex contro la Lazio: ecco chi ci sarà in campo

© foto di Insidefoto/Image Sport

La partita di domani tra Lazio e Monza metterà di fronte due formazioni che hanno bisogno, per motivi differenti, dei tre punti. La prima per rispondere alla Juve e cercare di riprendersi la zona Champions League, la seconda per accorciare su una zona salvezza fin troppo distante. Una sfida che, però, vedrà affrontarsi anche due squadre che hanno lavorato insieme in sede di mercato, in particolar modo imbastendo due trasferimenti che hanno portato alla corte di Bocchetti: Jean Daniel Akpa Akpro e Gaetano Castrovilli, pronti a vestire i panni degli ex della partita, insieme però anche a Keita Balde Diao, trasferitosi nelle ultime ore da parametro zero. Stando alle ultime indiscrezioni, però, l'unico che potrebbe scendere in campo dal 1' è proprio Castrovilli, attualmente in ballottaggio con Bianco. Non sarà neanche tra i convocati, invece, Akpa alle prese con un brutto infortunio, mentre Keita - a meno di sorprese - è attualmente in prova e non dovrebbe essere ufficializzato prima della partita contro la Lazio.