Monza - Roma, parla Nesta: "L'arbitro? Di sicuro non era della Lazio"

Tante polemiche per un rigore non assegnato alla Roma nell'ultima sfida contro il Monza. Non è stato considerato falloso, infatti, lo 'step on foot' in area di Kyriakopoulos su Baldanzi sull'1-1, che avrebbe dato ai giallorossi la possibilità di passare in vantaggio. Nella conferenza stampa post partita il tecnico biancorosso, nonché ex difensore della Lazio, Alessandro Nesta è tornato a parlare dell'arbitro romano La Penna dopo le dichiarazioni della vigilia. Queste le sue parole in merito all'episodio e al direttore di gara: "L'arbitro? Io non ne voglio parlare, di sicuro non era della Lazio. Scherzo chiaramente. La Roma ha protestato sul rigore, io per alcuni falli in mezzo al campo. Ma voglio sdrammatizzare, le robe di campo finiscono e andiamo avanti. Io comunque non sono ancora riuscito a capire quando si assegnano o meno determinati alcuni falli, le regole sono difficili e complicati".