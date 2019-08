Morte Diabolik, Salvini: "Nessuno rimarrà impunito"

L'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto nell'ambiente ultras come Diabolik, ha lasciato attonito tutto il mondo Lazio e non solo. Ex capo ultras degli Irriducibili, Piscitelli è stato freddato da un colpo di pistola alla testa. Già aperto un fascicolo di indagine a carico di ignoti da parte dei magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia. A tal proposito, il ministro dell'interno, Matteo Salvini, ha dichiarato: "Sono sicuro che la professionalità di Forze dell’Ordine e inquirenti risolveranno il caso. Nessun criminale può sperare nell’impunità".

