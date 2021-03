Morte Guerini, anche Matri si unisce al cordoglio: “Ciao Daniel” - FOTO

Arrivano messaggi di cordoglio per il giovane Daniel Guerini anche dalla dirigenza della Lazio. In particolare, Alessandro Matri ha lasciato, su Instagram, l'ultimo saluto al calciatore classe 2002 della primavera biancoceleste morto questa sera in un incidente automobilistico nella Capitale. "Ciao Daniel" queste le semplici parole dell'ex attaccante di Lazio, Cagliari e Juventus.