Morte Guerini, Armini: "D.G 10 per sempre" - FOTO

Una tragica scomparsa prematura, quella di Daniel Guerini. Il suo compagno di squadra in Primavera e grande amico Nicolò Armini, ha voluto dedicare un'altra storia Instagram a Guerini, ricordandolo così: "Vola alto fratello mio, giocatore dal talento immenso e ragazzo stupendo. Sarai per sempre nel mio cuore ". Poi ancora una foto, il suo posto dentro lo spogliatoio, la sua maglia numero dieci, i suoi scarpini: "D.G.10 per sempre".

