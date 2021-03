Roma, il futuro di Fonseca è in bilico: c’è un ex Lazio tra i possibili sostituti

Paulo Fonseca sarà l'allenatore della Roma anche il prossimo anno? È questa la domanda che circola nell'ambiente giallorosso nelle ultime settimane. Tutto dipenderà da questo finale di stagione con la squadra impegnata su due fronti l'Europa League e la corsa per un posto in Champions in campionato. Il tecnico portoghese, spesso attaccato e criticato, potrebbe lasciare la panchina a fine stagione e cercare una nuova avventura. Come riporta Il Messaggero, tra i possibili sostituti di Fonseca c'è anche un ex giocatore della Lazio. Si tratta di Sergio Conceição, ex esterno biancoceleste e attuale allenatore del Porto con il quale sta facendo grandi cose come la qualificazione ai quarti di Champions League ai danni della Juventus.