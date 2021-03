Morte Guerini, Di Marzio: “Ragazzo dal talento puro con un destino terribile”

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato per Sky Sport, ha lasciato un messaggio sul suo profilo Twitter per Daniel Guerini, il talento della primavera della Lazio che ieri sera si è spento in seguito a un incidente automobilistico. Di seguito le parole di Di Marzio: "Rip Daniel, ragazzo dal talento puro con un destino terribile. Una dolce preghiera per te e un abbraccio fortissimo alla tua famiglia e a chi ti voleva bene".