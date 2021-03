Morte Guerini, l'agente Antonini: "Il tuo sogno era il mio, ora vola alto"

La morte di Daniel Guerini ha strappato il cuore del mondo Lazio, in una serata shock come quella di ieri per l'ambiente biancoceleste. Attraverso Instagram, sono arrivate anche le parole del suo procuratore, l'ex calciatore del Milan, Luca Antonini, che ha voluto ricordarlo così: "Sono sgomento, disperato, incredulo e senza parole. Daniel, vorrei raccontare tutto di te ma non ne ho la forza. Il tuo talento noto a tutti e la tua dolcezza e sensibilità che in pochi conoscevano. Il tuo sogno era il mio sogno Daniel. Tu, l’orgoglio di mamma Michela e papà Danilo e anche il mio. È stato un onore per me essere stato scelto da te e averti potuto conoscere e vivere. Per mamma, papà e Alessio io ci sarò sempre. Daje Daniel, vola alto come un’ aquila sa fare.. io ti terrò per sempre nel mio cuore. Ti voglio bene. Lu.".