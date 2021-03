Morte Guerini, l’ultimo saluto di Acerbi: “Ciao Daniel” - FOTO

Ci ha lasciati troppo presto Daniel Guerini. Il calciatore classe 2002 della primavera della Lazio si è spento questa sera coinvolto in un incidente automobilistico in via Palmiro Togliatti, all'incrocio con viale dei Romanisti. Il difensore della biancoceleste Francesco Acerbi ha fatto l'ultimo saluto al giovane ragazzo scomparso sui social con una sua foto e il messaggio: "Ciao Daniel".