Morte Guerini, minuto di silenzio e Lazio in campo con il lutto al braccio

Dopo la sosta per le nazionali, la Lazio torna in campo ospitando lo Spezia. Un match decisivo per i biancocelesti che non possono fallire l'appuntamento se vogliono restare attaccati al treno Champions. La gara di oggi sarà anche dalle forti emozioni perché sarà la prima dopo la morte di Daniel Guerini. Il trequartista della Primavera, scomparso la scorsa settimana in un incidente stradale, sarà ricordato prima della partita con una maglia speciale. Calciatori e staff scenderanno in campo per il riscaldamento con una t-shirt a lui dedicata, ma non sarà l'unica iniziativa. La Lazio giocherà con il lutto al braccio e prima del calcio d'inizio sarà effettuato un minuto di silenzio. La società ha annunciato che non si fermerà solo a questo, ma che durante il match altre iniziative saranno effettuate per ricordare il calciatore.