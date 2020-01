Morte Kobe Bryant, lo straziante ricordo di LeBron James - FOTO

Dopo la drammatica morte di Kobe Bryant e della figlia, LeBron James ha affidato ai social lo straziante ricordo dell'amico: "Non sono pronto, ma eccomi qui. Sono seduto davanti al pc cercando di scrivere qualcosa su questo post, ma ogni volta che ci provo inizio a piangere ancora al solo pensiero di te, Gigi e dell'amicizia, del legame e della fratellanza che ci univa. Ho sentito la tua voce domenica mattina prima di lasciare Philadelphia per tornare a Los Angeles. Non avrei mai e poi mai pensato che quella sarebbe stata la nostra ultima conversazione. Ho il cuore a pezzi, sono distrutto fratello mio, ti amo come un fratello maggiore, i miei pensieri ora vanno a Vanessa e alle bambine. Ti prometto che raccoglierò io il tuo testimone! Hai voluto dire così tanto per tutti noi qui - noi della LakersNation - per cui sento come una mia responsabilità quella di caricarmi sulle spalle la tua eredità e continuare quello che hai fatto. Per favore, dammi la forza dai cieli e veglia su di me. Vorrei dire molto di più, ma in questo momento non riesco a superare tutto questo. Fino a quando non ci incontreremo di nuovo fratello!!!".