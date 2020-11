Morte Maradona, il medico indagato si difende: "Era come un padre per me"

La questione legata alla morte di Diego Armando Maradona non ha ancora una verità assoluta. Leopoldo Luque, medico dell'ex numero 10 argentino, è stato accusato di omicidio colposo e la sua casa nella periferia di Adrogué è stata perquisita. Il neurochirurgo, al centro dei riflettori e indiziato numero uno per la scomparsa di Diego, si è difeso così: "Tante volte mi mandava via, come un padre ribelle, e il giorno dopo mi chiamava. Tante volte è successo, ma perché avevamo un rapporto diverso. Per me era come un padre e non sono responsabile di quello che è successo".

Lazio - Udinese, Inzaghi: "Sconfitta meritata. Siamo stati presuntuosi..."

MOVIOLA - Lazio - Udinese, Aureliano senza polso: quante perdite di tempo!

TORNA ALLA HOMEPAGE