Morte Maradona, l'ultimo saluto di Messi: "Diego è eterno. Condoglianze alla famiglia"

Mancava solo il suo messaggio. Leo Messi, che molti considerano l'erede di Maradona, ha salutato per l'ultima volta Diego: "Un giorno molto triste per tutti gli argentini e per il calcio. Ci lascia ma non va, perché Diego è eterno. Mi tengo tutti i bei momenti vissuti con lui e volevo approfittare per mandare le condoglianze a tutta la famiglia e agli amici. RIP". Questo il messaggio d'addio sui social.