Morte Maradona, Vieri: “Vi racconto la prima volta che incontrai Diego. Avevo le lacrime”

Nel corso di una diretta Instagram con Lele Adani, l'ex Lazio Christian Vieri ha raccontato un aneddoto particolare sul suo primo incontro con Maradona. L'ex attaccante italiano era molto legato al fuoriclasse argentino e lo ha dimostrato con queste bellissime parole: "La prima volta che incontrai Diego era in occasione di una partita di beneficenza in Svizzera. Per me era un mito e nei giorni precedenti mi chiedevo come avrei dovuto salutarlo. Arrivai alla partita e quando lo vidi mi tremavano le gambe. Maradona venne verso di me e mi urlò: 'Ciao grande Bobo!'. Avevo le lacrime agli occhi e non sapevo cosa dire. Questo era Diego Armando Maradona".

Addio Maradona, Ciro Ferrara: "Io dai tuoi abbracci non me ne sono mai andato. Buon viaggio" - VD

Lazio, Lopez: "I biancocelesti sono tornati ad alti livelli. Con l'Udinese..."

www.lalaziosiamonoi.it