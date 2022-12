Morte Mihajlovic, "Ciao Sinisa": lo speciale della Lazio sui funerali

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alle ore 11:00 nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica a Roma, verranno celebrati i funerali solenni di Sinisa Mihajlovic. Come comunicato sui canali ufficiali della Lazio sarà possibile seguire in diretta uno speciale dal titolo “𝐶𝑖𝑎𝑜, 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑠𝑎” a partire dalle 10:30 su Lazio Style Radio (89.3 FM) e Lazio Style Channel (233 di Sky). La squadra biancoceleste sarà presente al completo, presidente, dirigenza e gruppo squadra.