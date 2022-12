Morte Mihajlovic, Corino sulla malattia: "Sinisa mi ha dato il coraggio di parlarne..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nel corso della trasmissione di Francesco Scarcelli, in onda su New Sound Level, l'ex giocatore della Lazio, Luigi Corino, ha raccontato del suo rapporto con Mihajlovic e di come lo ha aiutato con il suo problema, del quale ha parlato per la prima volta:

"Sono devastato, perché Sinisa in un momento delicato della mia vita mi è stato vicino, nonostante lui avesse problemi anche più gravi. E' stata la prima persona che mi ha aiutato e questo dimostra il grande uomo, aldilà del calciatore e dell'allenatore, che è stato e che è tutt'ora. Sarà sempre nei miei pensieri, nel mio cuore, nella mia testa. Non è giusto. Nel mio momento che ,è difficile e dura da tre anni, Sinisa mi ha toccato, mi ha detto di parlare per aiutare gli altri. Pensate che uomo era. Per fortuna io sto bene, mi alleno, lavoro, ma purtroppo davanti a queste cose qui vivi alla giornata. Io oggi ne sto parlando per la prima volta, anche per incentivo di Sinisa. E' una cosa che ti porterai sempre dietro, stai sempre pronto allo scontro, ci devi convivere. Arianna mi ha detto che Sinisa, per esempio, fino a qualche giorno prima aveva fatto 10 chilometri. Lui è lui, ha lottato in maniera incredibile contro questa malattia, ma quando poi vivi certi ambienti e la vivi in prima persona, ti rendi conto che c'è tantissima gente che sta combattendo. E' un mondo a parte".